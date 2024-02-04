«Выстрел в ногу»: планы США в ветроэнергетике рушатся о 100-летний закон

Для достижения цели 2030 года в 30 гигаватт (это больше 2000 турбин) требуется 4−6 специализированных судов. Однако у США их нет. Зарубежные верфи могли бы предложить более быстрые и дешевые варианты, но Закон Джонса «защищает американскую промышленность».

Последствия? Задержки проектов, рост затрат (компания Ørsted отменила два проекта в Нью-Джерси, сославшись на проблемы с судами) и невыполнение климатических задач. Хотя в неудачах Нью-Джерси сыграли роль и другие факторы, Закон Джонса создает ненужное бремя.

Эксперты призывают сосредоточиться на долгосрочной эффективности, а не только на достижении цели на 2030 год. Неэффективность Закона Джонса оборачивается потерянными долларами и, что еще важнее, потерянным временем.