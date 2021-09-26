Выстрелы из БМП-3 потушили свечи, не повредив их

Свечи стояли в трёхлитровых банках. Расстояние до цели составляло 100 метров. Это было испытание для системы управления огнём. Пушка калибром 30 мм была автоматической. Задуть свечу нужно было воздухом пролетающего снаряда.

После выстрела снаряд ушёл к цели со скоростью 950 метров в секунду. В ролике видно, что свечи остались целы, но потушены. Банки тоже уцелели.