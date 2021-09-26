Выстрелы из БМП-3 потушили свечи, не повредив их

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Выстрелы из БМП-3 потушили свечи, не повредив ихСтрельба шла с расстояния в 100 метров
Телеканал «Звезда» показал кадры стрельб с боевой машины пехоты БМП-3. Выстрелы из 30-мм пушки потушили расставленные по линии огня свечи, не задев их.
Свечи стояли в трёхлитровых банках. Расстояние до цели составляло 100 метров. Это было испытание для системы управления огнём. Пушка калибром 30 мм была автоматической. Задуть свечу нужно было воздухом пролетающего снаряда.
После выстрела снаряд ушёл к цели со скоростью 950 метров в секунду. В ролике видно, что свечи остались целы, но потушены. Банки тоже уцелели.
Авторство: «Звезда»
Конечно же, для успеха была важна не только автоматика, но и опыт стрелка. Отмечается также, что первые выстрелы из 30-мм пушки, которые били не по цели, были прогревочными. Это норма. Всего было совершено пять выстрелов. Представитель «Курганмашзавода» отметил точность и кучность стрельбы, а также похвалил стрелка.