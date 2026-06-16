Выступление главы Google прервали акцией протеста из-за контракта с Израилем

Опубликовано 16 июня 2026, 14:351 мин.
Выступление главы Google прервали акцией протеста из-за контракта с ИзраилемВ Стэнфорде
Гендиректор Google Сундар Пичаи выступил недавно с речью перед выпускниками Стэнфордского университета. Правда, его прервала акция протеста. Так, около сотни слушателей встали и вышли из зала, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины.
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Пичаи тем временем спокойно продолжил речь, не касаясь спорных тем. Причина недовольства в участии Google в совместном с Amazon в проекте Nimbus. Как пишут СМИ, этот контракт с правительством (и военными) Израиля оценивается в 1,2 миллиарда долларов. В рамках проекта страна получает облачные вычисления и передовые ИИ-технологии.
Ранее в этом году 900 сотрудников Google также требовали раскрыть связи компании с властями США из-за опасений, что «технологии помогают ужесточению миграционной политики».
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный