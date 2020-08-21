Выведен первый бык, чьи женские потомки будут превращаться в самцов

Об открытии пишет издание «Известия». Бычка с отредактированным геном назвали Космо. Учёные вставили в 17-ю хромосому эмбриона ген SRY, который определяет пол у млекопитающих. Благодаря этому исследователи получили телёнка, который сможет стать прародителем почти полностью мужского стада.

Ген SRY обычно встречается в Y-хромосоме. Но случайное встраивание этого гена в Х-хромосому происходит в природе. Тогда рождаются особи с набором хромосом ХХ, но внешне выглядящие как мужчины. Такие особи получаются бесплодными.

Однако исследователи, которые вывели Космо, надеются получить от него потомство. В теории он должен произвести на свет 75% потомства мужского пола. 50% из них унаследуют Y-хромосому, а ещё 25% — ген SRY с 17-й хромосомой, то есть будут одновременно самками по набору хромосом (XX) и самцами по признакам.