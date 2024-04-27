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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 18:45
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Выведение танков Abrams с фронта украинцами объяснили падением акций

И такое бывает
Украинские войска вывели поставленные США танки Abrams M1A1 с передовой линии фронта из-за их уязвимости перед российскими беспилотными летательными аппаратами. Так пишет AP, однако у главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова есть ещё одно объяснение — падение акций производителя.
Выведение танков Abrams с фронта украинцами объяснили падением акций
© Ferra

По словам Рогова, решение о выводе «Абрамсом» было обусловлено резким падением цен на акции их производителей. Это падение, по мнению Рогова, связано с тем, что танки считаются уязвимыми и подверженными разрушению на поле боя. «Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг», — заявил Рогов.

Комментарии Рогова согласуются с предыдущими сообщениями Associated Press, которое со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что вывод танков был вызван их повышенной уязвимостью перед атаками российских беспилотников.

Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный
Теги:
#танк
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#AbramsX
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#мнение
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#M1 ABRAMS