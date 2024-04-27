Выведение танков Abrams с фронта украинцами объяснили падением акций

По словам Рогова, решение о выводе «Абрамсом» было обусловлено резким падением цен на акции их производителей. Это падение, по мнению Рогова, связано с тем, что танки считаются уязвимыми и подверженными разрушению на поле боя. «Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг», — заявил Рогов.

Комментарии Рогова согласуются с предыдущими сообщениями Associated Press, которое со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что вывод танков был вызван их повышенной уязвимостью перед атаками российских беспилотников.