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Выяснен секрет успеха автомата Калашникова

Он выдерживает любые условия
Эксперт по оружию рассказал, почему автомат Калашникова популярен по всему миру.

По словам заместителя председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, «Калашников» — это лучший образец армейского автомата. Всё потому, что он имеет сильные технические характеристики, а именно в плане дальности, скорострельности и надёжности.

Эксперт напомнил, что армейское оружие, в отличие от охотничьего, например, используется в очень жёстких условиях. А «Калашников» показал, что он отлично справляется и в африканских песках, и в условиях Арктики. По мнению эксперта, Калашникову и его команде удалось очень удачно собрать вместе детали автомата.

Напомним, автомат Калашникова был впервые принят на вооружение в СССР в 1949 году.

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