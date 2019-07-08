Выяснена причина нападения медведей на людей

Анализом занималась международная группа исследователей, среди которых были учёные из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН. Они изучили основные обстоятельства нападений медведей на людей и нашли общие черты.

Всего были описаны 664 случая нападений бурых медведей на человека, которые произошли в период с 2000 по 2015 годы по всему миру. Как оказалось, в половине происшествий люди сталкивались с медведицами, которые пытались защитить своих детёнышей. В 20% случаев пострадавшие столкнулись с животными внезапно, в 17% медведей привлекли собаки, в 10% люди сами стреляли в зверей, а в 5% их спровоцировала на нападение еда.

Учёные пришли к выводу, что в большинстве своём агрессию со стороны животных вызвало неправильное и рискованное поведение человека. Поэтому исследователи составили список рекомендаций для людей.

Так, они посоветовали запретить посещение заповедников с собаками, не совершать походы в дикие места в одиночку и, как бы это странно ни звучало, издавать как можно больше шума на природе. Это предотвратит случайные встречи с хищниками.