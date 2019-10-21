Выяснено отношение россиян к роботизации и дронам-курьерам

В целом, упор делался на технологии, которые разрабатываются в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).

Выяснилось, что с утверждением «При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы» согласны 46% участников опроса. При этом лишь 22% жителей Евросоюза отвечают на такой вопрос положительно.

Наибольшее доверие у россиян вызвала технология доставки товаров дронами (54%). К искусственному интеллекту готовы также 54% респондентов. А вот пассажиром беспилотного автомобиля хотели бы стать только 35% россиян. 39% опрошенных не против доверить лечение роботизированной медицинской техники, а 37% нормально восприняли бы необходимость вживления чипа для восстановления слуха.

Опрос проводился по телефону. В нём участвовали более восьми тысяч жителей десяти регионов России.