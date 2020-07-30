Выяснено происхождение камней Стоунхенджа

Учёные заявили, что большая часть гигантских валунов, сарсенов, Стоунхенджа была привезена из места в 25 километрах от него. Уточняется, что мегалиты были привезены на место сооружения около 2500 года до н. э. Это может быть свидетельством высокой организованности общества строителей Стоунхенджа.

Исследователи пришли к такому выводу, использовав новый способ анализа сарсенов. Они применяли портативные аппараты для рентгеновского анализа химического состава камней. Анализ показал, что большая часть валунов имеет близкий химический состав, то есть произошли от одного источника. Затем учёные определили, из какого места камни могли бы привезти. Оказалось, что наиболее похожие по составу породы находятся в месте под названием Уэст-Вудс.

Пока неясно, как именно люди в то время могли перевозить валуны весом до 30 тонн на расстояние 25 километров. Для чего был нужен Стоунхендж, тоже достоверно не известно.