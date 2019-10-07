Выяснено, сколько времени детям можно проводить в интернете

Результаты исследования представили на международной конференции Edcrunch. По мнению учёных, дети должны проводить в интернете определённое количество часов, чтобы не причинять ущерб здоровью и развитию.

Для детей от 5 до 6 лет это время составляет до одного часа в день, для школьников от 7 до 11 лет — от одного до трёх часов, для младших подростков (12–13 лет) — от трёх до пяти часов.

Исследователи говорят, что именно такая онлайн-активность связана с «более высокими показателями развития некоторых когнитивных функций». Если же ребёнок проводит в сети больше времени, то у него падает продуктивность «нейропсихологических показателей, особенно в функциях серийной организации движений и действий, в слухоречевой памяти и в составлении рассказа».