Выявлен секретный сговор Apple и Google

Как пишет Forbes, Apple занимается уже два года. Затрагиваемые компании включают приложения для знакомств, такие как Tinder и Bumble, медиагиганта HBO и др. В рекламе не указано, что её размещает Apple. Для большинства пользователей она будет выглядит как реклама от самих издателей приложений. Тем не менее, удалось узнать, кто по-настоящему размещает эти объявления.

Зачем Apple это делать? Компания хочет, чтобы как можно больше людей скачивали эти приложения в App Store. Сейчас пользователи iPhone могут оформить подписку в приложениях через App Store либо на сайте сервиса. В первом случае разработчики будут платить комиссию в 30%. Таким образом Apple хочет увеличить свою прибыль. При этом страдают разработчики.