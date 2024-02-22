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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 12:41
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Выявление сердечных заболеваний с помощью ИИ стало реальностью

Более ранняя диагностика, персонализированный уход на горизонте
Сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся основной причиной смерти в мире, могут столкнуться с новым врагом — искусственным интеллектом (ИИ). Исследователи используют эту мощную технологию для более раннего выявления сердечных заболеваний и улучшения результатов лечения.

ИИ может анализировать гены, чтобы выявить людей с высоким риском развития сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и других проблем. Используя миниатюрные сердца из стволовых клеток, исследователи могут обучить ИИ предсказывать, какие клетки более склонны к развитию сердечных заболеваний.

ИИ также может анализировать снимки МРТ в режиме реального времени, сокращая время диагностики с 13 минут до 20 секунд. Помимо прочего, он может изучать видеозаписи УЗИ, чтобы обнаружить тонкие аномалии в сердце, помогая диагностировать такие недодиагностированные заболевания, как гипертрофическая кардиомиопатия и сердечный амилоидоз.

ИИ обладает огромным потенциалом для революционного изменения методов выявления и лечения сердечных заболеваний. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам мы можем ожидать появления еще более совершенных инструментов ИИ, прокладывающих путь в будущее с персонализированным уходом, улучшенными результатами и потенциально меньшим количеством жизней, потерянных из-за этого разрушительного заболевания.

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