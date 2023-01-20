Выявлены гены, вызывающие редкую скрытую форму рака

Саркомы - это редкие виды рака, возникающие в костях, мышцах, жировой ткани или хрящах. До настоящего времени “генетические основы” саркомы практически не изучались. Новое же исследование позволило составить полную карту того, как наследование генов может повлиять на семьи, страдающие саркомой.

Исследователи обнаружили, что 1 из 14 человек с диагнозом саркома несет клинически важный ген, который объясняет причину возникновения рака. Кроме того, исследовательская группа выявила ранее не признанный генетический путь, характерный для саркомы.

"Выводы, сделанные в ходе этого исследования, очень важны, поскольку, понимая, как у людей развивается саркома, мы приближаемся к более раннему обнаружению и более эффективному лечению", - говорит ведущий автор статьи Мэнди Баллингер. Исследование открывает путь к тому, чтобы люди с “семейной саркомой” могли проверить свой генетический риск развития этого заболевания.