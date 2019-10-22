Вызвавшая панику озоновая дыра над Землёй стянулась

Озоновый слой, находящийся примерно в 15-30 километрах над поверхностью Земли, защищает планету от ультрафиолетового излучения. Слишком большая его доза губительно действует живые организмы. У людей, например, облучение ультрафиолетом — один из факторов развития рака.

Озоновую дыру впервые обнаружили в 1985 году. Из-за её пугающего роста был разработан протокол, который строго регламентировал выбросы фреона и других соединений. В XXI веке же началось уменьшение площади озоновой дыры. Исследователи, впрочем, связывают это не только с мерами по ограничению выбросов, но и с воздействием погодных условий.

В этом году дыра уменьшилась до рекордных показателей. Теперь она занимает всего десять миллионов квадратных километров.