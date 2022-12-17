Вызывает ли алкоголь мигрень? Учёные узнали

17:04, 17 декабря 2022
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Вызывает ли алкоголь мигрень? Учёные узналиПроанализировали данные пациентов
Согласно новому исследованию, нет существенной связи между вероятностью приступа мигрени в течение 24 часов и употреблением алкоголя.
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Учёные оценили, связано ли потребление алкоголя с приступами мигрени в течение двух дней после этого у людей с данным состоянием. В анализ были включены 487 человек.
Оказалось, что употребление алкоголя на второй день было связано с более низкой вероятностью приступа мигрени. Однако влияние приёма спиртного в первый день было незначительным.