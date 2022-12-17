Вызывает ли алкоголь мигрень? Учёные узнали

Учёные оценили, связано ли потребление алкоголя с приступами мигрени в течение двух дней после этого у людей с данным состоянием. В анализ были включены 487 человек.

Оказалось, что употребление алкоголя на второй день было связано с более низкой вероятностью приступа мигрени. Однако влияние приёма спиртного в первый день было незначительным.