Вызывает ли бекон рак кишечника

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценило более 800 исследований, чтобы понять связь между переработанным мясом и раком. В результате специалисты классифицировали переработанное мясо как канцероген.

Учёные пришли к выводу, что основной источник бед в этом продукте — нитриты. Автор текста в MedicalXpress отмечает, что совсем отказываться от бекона или салями не стоит. Риск рака повышается, если вы употребляете эти продукты на постоянной основе.