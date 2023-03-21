Вызывает ли сухой шампунь рак

Популярные бренды сухих шампуней уже добровольно отозвали продукты, произведённые до октября 2021 года, поскольку они содержали бензол.

Национальный институт рака (NCI) описывает бензол как бесцветную или светло-жёлтую жидкость. Люди могут подвергнуться его воздействию через вдыхание воздуха, содержащего химическое вещество, через кожу или через рот. По данным NCI, бензол связан с лейкемией и другими видами рака крови.

Чтобы убедиться, что ваш сухой шампунь безопасен, можно проверить его состав. Список отозванных продуктов есть по этой ссылке.