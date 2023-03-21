Вызывает ли сухой шампунь рак

Вызывает ли сухой шампунь ракПо крайней мере некоторые продукты
Многие люди используют сухой шампунь. Однако в октябре прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило в этих продуктах повышенную концентрацию бензола, канцерогена, то есть вызывающего рак химического вещества.
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Популярные бренды сухих шампуней уже добровольно отозвали продукты, произведённые до октября 2021 года, поскольку они содержали бензол.
Национальный институт рака (NCI) описывает бензол как бесцветную или светло-жёлтую жидкость. Люди могут подвергнуться его воздействию через вдыхание воздуха, содержащего химическое вещество, через кожу или через рот. По данным NCI, бензол связан с лейкемией и другими видами рака крови.
Чтобы убедиться, что ваш сухой шампунь безопасен, можно проверить его состав. Список отозванных продуктов есть по этой ссылке.