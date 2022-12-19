Вызывает панику: Xiaomi сократит около 6000 сотрудников

13:00, 19 декабря 2022
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Вызывает панику: Xiaomi сократит около 6000 сотрудниковРади уменьшения расходов
В сети появилась информация о том, что Xiaomi планирует уволить тысячи сотрудников. Не исключено, что это последствия роста затрат и инфляции.
Фото: Unsplash
Сообщается, что Xiaomi проводит серию увольнений, которые затрагивают несколько отделов. Согласно источникам в компании, масштабы сокращений значительны. В некоторых отделах якобы было уволено до 75% сотрудников, в других — около 40%. Общий масштаб пока не подтверждён, но, по оценкам, он достигнет 15%. Кто-то называет число 6000.
Сообщается, что уволенные сотрудники получают компенсацию N+2, которая включает двойную оплату за неиспользованные дни отпуска. Новость о сокращениях появилась после того, как стало известно о снижении прибыли компании.