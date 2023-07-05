Взгляд на Apple Vision Pro со стороны продвинутого пользователя виртуальной реальности

Гарнитура Meta* Quest Pro, выпущенная в 2022 году, получила смешанные отзывы из-за того, что она позиционировалась как инструмент для работы, а не для игр. Однако шлем все же нашел свое место в повседневной рутине многих пользователей, служа универсальным VR-устройством для работы и игр.

С анонсом Vision Pro от Apple, естественно, возникли сравнения. Качество сборки гарнитуры Apple выделяется, но ее вес и отдельный аккумулятор вызывают сомнения в удобстве, пишет @sadcreator. Тем не менее, качество дисплея впечатляет: разрешение 4K с эффектом «прозрачности».

Включение в Apple Vision Pro функций отслеживания движения глаз и рук привлекло внимание пользователей, которые ранее считали эти функции громоздкими в Meta* Quest Pro.

Что касается производительности, Vision Pro предлагает функции, аналогичные существующим VR-приложениям на Meta* Quest Pro, позволяя пользователям проецировать свой MacBook в смешанную реальность. Однако плавный переход от VR к AR и отсутствие задержек, ставшее возможным благодаря новому чипу Apple R1, являются заметными достижениями.

Как бы то ни было, пока продукт не вышел в массы, тяжело говорить о его плюсах, но учитывая, что устройство будет стоить 3,5 тысячи долларов, на будущие обзоры уповать и остается.

*признана в РФ экстремистской и запрещена