Взгляд в будущее: дизайнер показал свой концепт visionOS 2 для Apple Vision Pro

Взгляд в будущее: дизайнер показал свой концепт visionOS 2 для Apple Vision ProСам шлем вышел в начале этого месяца
Ортолани решает главную задачу пользователей — настраиваемые домашние экраны. В настоящее время они заблокированы в предопределенном макете, но visionOS 2 может дать пользователям возможность персонализировать свое виртуальное пространство.
Центр уведомлений на кончиках пальцев: концепция предусматривает бесшовную интеграцию Центра уведомлений в боковую панель домашнего экрана. Это визуальное обновление заменит ограниченную систему управления уведомлениями, предлагая более подробную информацию и улучшенное взаимодействие.
Optic ID, где ваши глаза — ключ. Обходясь без телефона и используя возможности Vision Pro, Ортолани предлагает функцию «Optic ID». Это позволит беспрепятственно разблокировать устройство с помощью распознавания глаз, упрощая работу в среде смешанной реальности.
Представьте себе, что вы смотрите телевизор и мгновенно переключаете его на дисплей Vision Pro. Ортолани видит функцию бесшовного продолжения, подобную Mac Virtual Display.
Концепция развивается дальше, демонстрируя улучшенную многозадачность с интуитивным переключением приложений, усовершенствованные жесты рук для естественного управления, удобный доступ к ярлыкам через верхнюю кнопку и даже напоминания о необходимости делать перерывы при длительном использовании гарнитуры.
Этот проработанный концепт, размещенный на сайте Behance, позволяет взглянуть на потенциальную эволюцию Vision Pro с visionOS 2.