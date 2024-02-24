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Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 00:45
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Взгляд в будущее: дизайнер показал свой концепт visionOS 2 для Apple Vision Pro

Сам шлем вышел в начале этого месяца
Для нового устройства смешанной реальности от Apple, Vision Pro, внимание не закончилось с запуском. Разработчики и пользователи уже мечтают о возможностях, которые откроются в грядущем обновлении visionOS 2. Паркер Ортолани, дизайнер, представил свое видение некоторых новых функций в своем концепт-дизайне.

Ортолани решает главную задачу пользователей — настраиваемые домашние экраны. В настоящее время они заблокированы в предопределенном макете, но visionOS 2 может дать пользователям возможность персонализировать свое виртуальное пространство.

© Parker Ortolani

Центр уведомлений на кончиках пальцев: концепция предусматривает бесшовную интеграцию Центра уведомлений в боковую панель домашнего экрана. Это визуальное обновление заменит ограниченную систему управления уведомлениями, предлагая более подробную информацию и улучшенное взаимодействие.

Optic ID, где ваши глаза — ключ. Обходясь без телефона и используя возможности Vision Pro, Ортолани предлагает функцию «Optic ID». Это позволит беспрепятственно разблокировать устройство с помощью распознавания глаз, упрощая работу в среде смешанной реальности.

Представьте себе, что вы смотрите телевизор и мгновенно переключаете его на дисплей Vision Pro. Ортолани видит функцию бесшовного продолжения, подобную Mac Virtual Display.

Концепция развивается дальше, демонстрируя улучшенную многозадачность с интуитивным переключением приложений, усовершенствованные жесты рук для естественного управления, удобный доступ к ярлыкам через верхнюю кнопку и даже напоминания о необходимости делать перерывы при длительном использовании гарнитуры.

Этот проработанный концепт, размещенный на сайте Behance, позволяет взглянуть на потенциальную эволюцию Vision Pro с visionOS 2.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vision Pro
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#Apple
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#концепт