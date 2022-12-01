Взгляните как роботов учат прижиматься к стенам, чтобы избегать падения

Система, основанная на нейронной сети, использует опыт 882 000 тренировочных симуляций, чтобы быстро найти точку на стене, которая с наибольшей вероятностью обеспечит лучшую устойчивость роботу. Ему не нужно знать, что произошло с ногой, и он может протянуть руку примерно так же быстро, как человек.

В результате, вместо того чтобы упасть на землю, робот прижимается к стене, как человек, потерявший равновесие.

D-Reflex не гарантирует предотвращения падения, хотя бы потому, что не может учесть все возможные положения и поверхности, вы не увидите, как робот хромает вдоль стены, пока не найдет помощь. К тому же он не сможет опереться в момент движения, система работает только во время бездействия робота, пока что.