Взгляните как роботов учат прижиматься к стенам, чтобы избегать падения

Взгляните как роботов учат прижиматься к стенам, чтобы избегать паденияЗабавно, но это только начало
Исследователи из Университета Лотарингии разработали систему D-Reflex, которая позволяет гуманоидному роботу TALOS опираться на стену, когда одна из его ног отключена, подобно человеку, который только что потерял равновесие.
Система, основанная на нейронной сети, использует опыт 882 000 тренировочных симуляций, чтобы быстро найти точку на стене, которая с наибольшей вероятностью обеспечит лучшую устойчивость роботу. Ему не нужно знать, что произошло с ногой, и он может протянуть руку примерно так же быстро, как человек.
В результате, вместо того чтобы упасть на землю, робот прижимается к стене, как человек, потерявший равновесие.
D-Reflex не гарантирует предотвращения падения, хотя бы потому, что не может учесть все возможные положения и поверхности, вы не увидите, как робот хромает вдоль стены, пока не найдет помощь. К тому же он не сможет опереться в момент движения, система работает только во время бездействия робота, пока что.