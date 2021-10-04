Вживлённые в мозг электроды вылечили тяжёлую депрессию

Сара стала испытуемым в исследовании, доказывающем эффективность нового метода лечения депрессии. Ей имплантировали в мозг электроды, которые осуществляли глубокую стимуляцию мозга. После таких процедур Сара заметила значительное улучшение. Она принимала участие в исследовании одна, но учёные заявили, что в ходе эксперимента определили некоторые фундаментальные свойства мозга, и эти данные могут быть полезны для всех.

Учёные заявили, что сейчас всё больше осознают: депрессия вызвана нарушенными нейронными цепями. Исследователи увидели характер мозговой активности, возникающей при обострении симптомов депрессии у Сары. На основе этого они определили цель стимуляции.

The Verge пишет, что метод оказался необычайно эффективным для Сары. После того, как она получила стимуляцию, женщина даже рассмеялась — это был первый её искренний смех за пять лет.