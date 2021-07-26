Вживлённый человеческий ген улучшил урожайность риса и картофеля

Человеческий ген FTO отвечает за удаление с поверхности молекул РНК эпигенетических меток. Такие метки помогают растениям приспосабливаться к изменениям окружающей среды, но могут замедлить их рост. Поэтому учёные пытаются избавиться от эпигенетических меток в культивируемых сортах.

Новый метод позволил исследователям добиться того, чтобы рис стал расти примерно в три раза быстрее. Его урожайность и биомасса увеличились на 50%. Почти то же самое произошло с картофелем. Кроме того, добавление гена FTO не снизило устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. Они наоборот стали лишь устойчивее к засухе.