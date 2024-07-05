Взлом Microsoft «русскими хакерами» коснулся и федеральных агентств США

Вскоре выяснилось, что Управление по контролю за оборотом наркотиков тоже пострадало — хакеры получили доступ к тестовой среде Microsoft Cloud в январе, используя один набор украденных учетных данных, которые впоследствии были обновлены. Microsoft также уведомила Агентство США по глобальным СМИ о возможной краже данных, хотя конфиденциальная информация могла не пострадать.

Microsoft активно работает с пострадавшими клиентами и обязуется усилить меры кибербезопасности. «Мы продолжим координировать, поддерживать и помогать нашим клиентам в принятии мер по смягчению последствий», — заявил представитель Microsoft Джефф Джонс.