Взломана криптобиржа DMM Bitcoin. Похищено $ 305 млн в биткоинах

DMM Bitcoin обнаружила несанкционированную утечку биткоинов из своего кошелька и с тех пор приняла меры по предотвращению дальнейших краж. Биржа ограничила работу некоторых сервисов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Компания планирует приобрести эквивалентную сумму украденных BTC с помощью компаний своей группы.

DMM Bitcoin все еще расследует инцидент и пока не ответила на дальнейшие запросы о комментариях. Этот инцидент подчеркивает постоянные проблемы безопасности, с которыми сталкивается криптоиндустрия. Несмотря на снижение общего объема украденных криптовалют по сравнению с предыдущими годами — в прошлом году хакеры похитили около 2 миллиардов долларов -, угроза остается значительной.