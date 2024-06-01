Взломана криптобиржа DMM Bitcoin. Похищено $ 305 млн в биткоинах

Опубликовано 01 июня 2024, 22:21
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Взломана криптобиржа DMM Bitcoin. Похищено $ 305 млн в биткоинахКто-то стал богаче
Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin подтвердила в пятницу, что ее взломали, в результате чего было похищено 4502,9 биткоина на сумму около 305 миллионов долларов. По данным компании Elliptic, занимающейся криптовалютной безопасностью, эта кража является восьмой по величине кражей криптовалюты в истории.
DMM Bitcoin обнаружила несанкционированную утечку биткоинов из своего кошелька и с тех пор приняла меры по предотвращению дальнейших краж. Биржа ограничила работу некоторых сервисов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность. Компания планирует приобрести эквивалентную сумму украденных BTC с помощью компаний своей группы.
DMM Bitcoin все еще расследует инцидент и пока не ответила на дальнейшие запросы о комментариях. Этот инцидент подчеркивает постоянные проблемы безопасности, с которыми сталкивается криптоиндустрия. Несмотря на снижение общего объема украденных криптовалют по сравнению с предыдущими годами — в прошлом году хакеры похитили около 2 миллиардов долларов -, угроза остается значительной.