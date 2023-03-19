Взломавшего ФБР хакера смогли поймать лишь через 2 года

Фицпатрик был арестован и обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа, согласно судебным документам, на которые ссылается The Verge. На следующий день он был освобожден под залог в 300 тыс долларов и предстанет перед судом 24 марта.

Хакер причастен к целому ряду взломов, многие из которых были направлены против ФБР. В 2021 году Помпурин взял на себя ответственность за взлом, в результате которого с электронного адреса ФБР были разосланы тысячи фальшивых предупреждений о кибербезопасности, а также связан с взломом организации Infragard, тесно сотрудничающей с ФБР.

Сообщение на BreachForums указывает на то, что сайт будет продолжать работать под новым владельцем - по крайней мере, пока.