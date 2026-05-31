Опубликовано 31 мая 2026, 19:28
Взрыв ракеты New Glenn задержит программы Blue Origin

На месяцы
Компания Blue Origin столкнулась с серьезной задержкой космических программ после аварии во время огневых испытаний ракеты New Glenn. В результате инцидента был уничтожен ускоритель с названием «No, It’s Necessary», а стартовая площадка получила значительные повреждения.
По оценкам источников отрасли, восстановление инфраструктуры может занять не менее шести месяцев. Из-за этого под угрозой оказались планы по запускам спутниковой группировки компании Amazon, которая насчитывает более 3200 аппаратов. Для выполнения регуляторных требований половину спутников необходимо вывести на орбиту к июлю 2026 года.

Ситуация может затронуть и лунные проекты. New Glenn планировалось использовать для запуска посадочного модуля Blue Moon, а ранее NASA выбрало Blue Origin для доставки двух луноходов перед миссией Artemis 4 в 2028 году.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
