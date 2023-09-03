Взятка планшетами: дело главы отдела глобальной безопасности Apple вернули в суд

По имеющимся данным, офис шерифа округа Санта-Клара, где находится офис Apple, выдавал лицензии на ношение оружия в ограниченном количестве. Согласно заявлению судьи, заместитель шерифа округа Санта-Клара потребовал от Мойера обещания подарить офису шерифа планшеты iPad в обмен на выдачу лицензий на ношение оружия.

Суть дела заключается в том, может ли такое обещание считаться взяткой, и этот вопрос осложняется различными толкованиями калифорнийского законодательства, федерального законодательства и законодательства штатов в различных регионах. Поэтому ранее дело закрыли, отпустив Мойера.

Однако, апелляционный суд Калифорнии восстановил обвинение Мойера во взяточничестве, заявив, что доказательств было достаточно для дальнейшего разбирательства. Компания Apple никак не прокомментировала этот вопрос, и рассмотрение дела продолжается.