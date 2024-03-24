Wall Street Journal попытались «отбелить» Boeing с ее авариями

Обозреватель выступает против упрощенного рассказа о том, что снижение безопасности обусловлено прибылью. Он указывает на то, что с 1970-х годов мировая авиационная промышленность стала более конкурентоспособной, но при этом безопасность заметно повысилась. В качестве примера того, что даже конкуренты сталкиваются с проблемами безопасности, он приводит посадку сотен самолетов Airbus из-за неисправных двигателей.

Далее внимание переключается на сами крушения MAX. Обозреватель подчеркивает, что это были разные события. Вторая авария, утверждает он, не была неизбежной. Действия пилота, несмотря на четкие предупреждения, рассматриваются как способствующий фактор. Он критикует эфиопское расследование за то, что оно упустило из виду эти аспекты и возложило вину только на несовершенное программное обеспечение Boeing.

По мнению обозревателя, вторая авария, а не проблемы, присущие Boeing, спровоцировали целый каскад проблем. Остановка производства и COVID привели к оттоку квалифицированной рабочей силы. Это, в сочетании с давлением, связанным с выполнением сроков, могло привести к сокращению сроков и недавнему инциденту с дверью.

Решение проблемы, по мнению обозревателя, кроется в проверенных временем принципах производства: строгом обучении, стандартизированных процессах и тщательной документации. Он считает, что медийная и политическая буря вокруг второй аварии — это фактор, с которым Boeing не справилась.