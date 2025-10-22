Warner Bros. Discovery продаст компанию, либо её часть

Опубликовано 22 октября 2025, 15:001 мин.
Warner Bros. Discovery продаст компанию, либо её частьМожет стать объектом новой масштабной медиасделки
Warner Bros. Discovery объявила, что рассматривает возможность продажи компании. Конгломерат, как пишут СМИ, владеет HBO, киностудией Warner Bros. и несколькими кабельными каналами. Руководство изучает разные предложения, включая продажу всей компании или отдельных частей.
© Ferra.ru
Гендиректор Дэвид Заслав отметил, что компания получила интерес со стороны “нескольких инвесторов” и сейчас ищет лучший способ “раскрыть полную ценность своих активов”.
Согласно СМИ, Paramount уже дважды делала предложение, которое было отклонено. Если компании договорятся, контроль над крупными медиаактивами, включая CNN, может перейти к генеральному директору Paramount Дэвиду Эллисону. Также интерес проявляет Comcast. Netflix же не планирует покупать Warner Bros. Discovery, потому что крупные медиасделки “часто не оправдывают ожиданий”.
Ранее Warner Bros. Discovery объявила о разделении на две части: Warner Bros. с потоковым сервисом и студиями и Discovery Global с кабельными каналами.