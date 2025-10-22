Warner Bros. Discovery продаст компанию, либо её часть

Гендиректор Дэвид Заслав отметил, что компания получила интерес со стороны “нескольких инвесторов” и сейчас ищет лучший способ “раскрыть полную ценность своих активов”.

Согласно СМИ, Paramount уже дважды делала предложение, которое было отклонено. Если компании договорятся, контроль над крупными медиаактивами, включая CNN, может перейти к генеральному директору Paramount Дэвиду Эллисону. Также интерес проявляет Comcast. Netflix же не планирует покупать Warner Bros. Discovery, потому что крупные медиасделки “часто не оправдывают ожиданий”.

Ранее Warner Bros. Discovery объявила о разделении на две части: Warner Bros. с потоковым сервисом и студиями и Discovery Global с кабельными каналами.