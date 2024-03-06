Warner Bros. вслед за Disney и Netflix запретит передачу паролей

Выступая на конференции, Джей Би Перретт, генеральный директор WBD по глобальному потоковому вещанию и играм, считает введение ограничений «возможностью для роста», стремясь повторить успех Netflix. Однако ситуация с Max отличается тем, что она имеет более короткую историю по сравнению с устоявшейся базой пользователей Netflix.

Важно отметить, что планы WBD пока находятся в стадии разработки. Хотя такие детали, как точная реализация ограничений на обмен паролями и типы предлагаемой транзакционной рекламы, остаются неясными, направление деятельности компании указывает на переход к более ориентированному на монетизацию подходу для своих потоковых сервисов.