Warner Bros. вслед за Disney и Netflix запретит передачу паролей

Опубликовано 06 марта 2024, 23:15
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Warner Bros. вслед за Disney и Netflix запретит передачу паролейЭто у них такая “возможность для роста”
Warner Bros. Discovery присоединяется к борьбе против обмена паролями, подтвердив введение ограничений на эту практику в своем потоковом сервисе Max в конце этого года. Это произошло после аналогичных шагов Netflix и предстоящего решения Disney+.
Выступая на конференции, Джей Би Перретт, генеральный директор WBD по глобальному потоковому вещанию и играм, считает введение ограничений «возможностью для роста», стремясь повторить успех Netflix. Однако ситуация с Max отличается тем, что она имеет более короткую историю по сравнению с устоявшейся базой пользователей Netflix.
Важно отметить, что планы WBD пока находятся в стадии разработки. Хотя такие детали, как точная реализация ограничений на обмен паролями и типы предлагаемой транзакционной рекламы, остаются неясными, направление деятельности компании указывает на переход к более ориентированному на монетизацию подходу для своих потоковых сервисов.