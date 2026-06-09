WatchOS 27 не будет работать на Apple Watch старше 2023 года. Даже Ultra «мимо»

Какие часы останутся без watchOS 27?

Apple Watch Series 8 и старше

Apple Watch Ultra первого поколения

Apple Watch SE (второе поколение)

К моменту выхода watchOS 27 этой осенью им будет всего четыре года. Пользователи «яблочных» часов жалуются в Сети, что «этого мало для устройств своей ценовой категории».

Обновление смогут установить только модели начиная с Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE третьего поколения.