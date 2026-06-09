Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2026, 15:23
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WatchOS 27 не будет работать на Apple Watch старше 2023 года. Даже Ultra «мимо»

Владельцы недовольны
На прошедшей WWDC Apple представила watchOS 27. Она выйдет осенью и получит в том числе улучшенного голосового помощника Siri, а также ИИ-функции Apple Intelligence. Однако есть ложка дёгтя в бочке мёда: обновление не получат модели часов старше 2023 года (нужен чип S9 или новее.).
WatchOS 27 не будет работать на Apple Watch старше 2023 года. Даже Ultra «мимо»

© Apple

Какие часы останутся без watchOS 27?

  • Apple Watch Series 8 и старше

  • Apple Watch Ultra первого поколения

  • Apple Watch SE (второе поколение)

К моменту выхода watchOS 27 этой осенью им будет всего четыре года. Пользователи «яблочных» часов жалуются в Сети, что «этого мало для устройств своей ценовой категории».

Обновление смогут установить только модели начиная с Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE третьего поколения.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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