Опубликовано 07 декабря 2025, 18:45
Waymo объявила отзыв ПО роботакси из-за их «поведения» возле школьных автобусов

Waymo планирует добровольно отозвать ПО своих роботакси из-за того, как они ведут себя рядом с остановившимися школьными автобусами. Обновление будет подано в федеральные органы безопасности США в начале следующей недели.
Waymo заявила, что как только проблема была выявлена компания выпустила обновление, которое «значительно улучшило работу роботакси и даже превзошло уровень действий обычных водителей в этой ситуации». Несмотря на это, подача формального отзыва в NHTSA является обязательной процедурой для прозрачности и контроля.

Причиной стали инциденты в Атланте и Остине, где роботакси несколько раз проезжали перед остановившимся школьным автобусом с включёнными мигалками и поднятым стоп-знаком. В одном случае в Атланте Waymo пересекло дорогу перед автобусом и затем объехало его спереди. В Остине школьный округ сообщил, что такие нарушения произошли как минимум пять раз даже после обновления ПО.

Waymo подчеркнула, что в результате этих случаев никто не пострадал.

