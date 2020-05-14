WebMoney запустила бесплатные групповые видеозвонки с доступом через распознавание лица

Как следует из пресс-релиза компании, в новой версии сервиса появились закрытые видеоконференции. Чтобы их начать, пользователю нужно выбрать в списке контактов WebMoney Keeper собеседников. Сообщается, что WebMoney Video проведёт идентификацию пользователя через WebMoney Login или распознавание лица.

Всего в групповом видеозвонке смогут поучаствовать восемь человек. Теперь можно демонстрировать всем собеседникам экран и переписку в текстовом чате. Что немаловажно, соединение будет защищённым. Также через сервис можно проводить онлайн-трансляции.

WebMoney Video не требует установки специальных программ: звонить можно из браузера, мобильного приложения WebMoney Keeper и социально-деловой сети WebMoney Events.