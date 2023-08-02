WhatsApp снял короткометражный фильм

В фильме показаны тяжелые моменты, когда команда координировала свой выход из Афганистана, используя сквозное шифрование WhatsApp, которое обеспечило конфиденциальность и безопасность их сообщений.

Законопроект о безопасности в Интернете, который в настоящее время обсуждается в Великобритании, предоставляет регулирующим органам право проверять личные сообщения на наличие материалов о насилии над детьми даже на зашифрованных платформах.

Компания утверждает, что, хотя она поддерживает меры безопасности, нарушение шифрования может иметь серьезные последствия для безопасности пользователей и свободы слова.