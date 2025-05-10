Whoop разозлила людей, отменив обещание бесплатного обновление трекера

Это вызвало недовольство среди пользователей, особенно на форуме Reddit. Многие заявили, что выбрали Whoop именно из-за обещанных бесплатных обновлений и теперь чувствуют себя «обманутыми», мягко говоря. Некоторые даже планируют отказаться от подписки и перейти на конкурентов, таких как Apple Watch.

На старой версии сайта Whoop действительно было указано, что постоянные пользователи получают новое устройство бесплатно. Сейчас эта информация удалена, хотя ещё в конце марта она была доступна, согласно архиву Wayback Machine.

Whoop отказалась официально прокомментировать причину изменения условий.