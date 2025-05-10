Whoop разозлила людей, отменив обещание бесплатного обновление трекера

Опубликовано 10 мая 2025, 22:301 мин.
Whoop разозлила людей, отменив обещание бесплатного обновление трекераДо новой версии
Компания Whoop представила новый фитнес-трекер Whoop 5.0, но сразу столкнулась с негативной реакцией пользователей. Ранее компания обещала, что все участники с подпиской более шести месяцев смогут бесплатно получить новое устройство. Однако теперь условия изменились: бесплатное обновление доступно только при продлении подписки ещё на 12 месяцев. В противном случае за апгрейд нужно заплатить — от $49 до $79, в зависимости от модели.
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Это вызвало недовольство среди пользователей, особенно на форуме Reddit. Многие заявили, что выбрали Whoop именно из-за обещанных бесплатных обновлений и теперь чувствуют себя «обманутыми», мягко говоря. Некоторые даже планируют отказаться от подписки и перейти на конкурентов, таких как Apple Watch.
На старой версии сайта Whoop действительно было указано, что постоянные пользователи получают новое устройство бесплатно. Сейчас эта информация удалена, хотя ещё в конце марта она была доступна, согласно архиву Wayback Machine.
Whoop отказалась официально прокомментировать причину изменения условий.