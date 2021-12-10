Wi-Fi роутер и 8 телефонов спрятали в сыре, чтобы пронести в тюрьму

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСИН России. Передача предназначалась осуждённому, отбывающему 11-летний срок за незаконный оборот наркотических средств. ФСИН получил четыре вакуумных пакета с сыром. Там также удалось найти Wi-Fi-роутер, восемь сотовых телефонов, семь sim-карт, семь USB-шнуров, пять аудио-гарнитур, семь зарядных устройств. Как именно это всё было размещено, не сообщается.

Сотрудники исправительной колонии составили протокол по ст. 19.12 КоАП РФ (передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания). Его передадут мировому судье. Технику изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательств.