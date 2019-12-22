Wikipedia начала блокировать страницы с упоминанием импичмента Трампа

В эпизодической роли персонаж Трампа подсказывает главному герою, как пройти в лобби нью-йоркского отеля «Плаза». На днях пользователи заметили на странице о фильме в Wikipedia следующую информацию: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актёром «Один дома 2», который был привлечён к импичменту Палатой представителей США».

Сообщается, что после этого администрация ресурса закрыла возможность редактирования страницы для пользователей. Некоторые уже называют это «началом войны за редактирование» на Wikipedia.