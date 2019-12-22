Наука и технологии
Сегодня 17:12
Wikipedia начала блокировать страницы с упоминанием импичмента Трампа
Запрещает их редактировать
СМИ сообщили, что Wikipedia заблокировала свободное редактирование страницы о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», в котором эпизодическую роль сыграл Дональд Трамп. Недавно кто-то из пользователей добавил туда информацию, связанную с процедурой импичмента президента США. Это якобы и стало причиной блокировки.
В эпизодической роли персонаж Трампа подсказывает главному герою, как пройти в лобби нью-йоркского отеля «Плаза». На днях пользователи заметили на странице о фильме в Wikipedia следующую информацию: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актёром «Один дома 2», который был привлечён к импичменту Палатой представителей США».
Сообщается, что после этого администрация ресурса закрыла возможность редактирования страницы для пользователей. Некоторые уже называют это «началом войны за редактирование» на Wikipedia.