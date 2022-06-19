Wildberries будет уничтожать товары, которые вернули бракованными, даже у сторонних продавцов

Об этом пишет Telegram-канал MPGO. Сообщается, что Wildberries будет утилизировать товары стоимостью до 2000 рублей, если они были возвращены покупателем с недостатком. Помимо этого, маркетплейс дополнил раздел с текущими тарифами и обновил информацию о порядке внесения и принятия изменений в Оферте.

Ещё Wildberries предупредил продавцов о том, что призывы к отзыву в карточке или при помощи вкладыша — допустимы, но обещать за них денежное вознаграждение — нельзя. В случае повторных нарушений интернет-магазин может перестать сотрудничать с продавцом.

В комментариях к новости пользователи в основном раскритиковали нововведения. Один из продавцов заявил, что ему так ни разу не удалось забрать товар, по его словам, Wildberries и раньше утилизировал все товары.