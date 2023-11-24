Wildberries грозят миллиардные убытки из-за рейда ОМОНа, вызвавшего хаос в «черную пятницу»

В результате проверки потенциальных уклонистов от призыва в армию и нелегальных мигрантов возник хаос, сотни тысяч товаров оказались заблокированными, что создало угрозу миллиардных убытков для продавцов в пик сезона.

Гигант рынка возобновил свою работу, но ее последствия пока неясны. Инсайдеры отрасли подозревают, что аналогичные проверки могут коснуться и другие маркетплейсы.

Последствия этого неожиданного события могут подорвать репутацию Wildberries и привести к значительным финансовым потерям как для продавцов, так и для платформы, создав эффект домино в период ажиотажа продаж.