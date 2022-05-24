Wildberries начал массово штрафовать россиян за отказ от товара

РБК пишет, что пользователи начали получать предупреждения о том, что если откажутся от заказанных товаров, площадка возьмёт 100 рублей за каждый, около месяца назад. В Wildberries утверждают, что политика возвратов не менялась. При этом в компании не смогли объяснить, почему некоторые покупатели столкнулись со штрафами за бракованный товар.

В целом, маркетплейс оправдывает своё поведение ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращённого товара.

Интересно, что ранее Wildberries сообщала, будто тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые чаще всего возвращают товары. Но по факту предупреждения о штрафах получили и те, кто вообще никогда не возвращал товары.