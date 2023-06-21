Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики

По мнению компании, использование автономных грузовиков на начальном этапе способно удвоить скорость перемещения продукции на складе. В будущем эта технология может значительно сократить время доставки для клиентов.

В настоящее время эти электрогрузовики способны перевозить более 50 000 единиц различной продукции, включая крупногабаритные товары. Грузоподъемность каждого автомобиля составляет две тонны.

После завершения этапа тестирования Wildberries может расширить использование автономных грузовиков для транспортировки товаров между несколькими логистическими центрами. Компания также изучает возможность внедрения автономной доставки грузов на дальние расстояния.