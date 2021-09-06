Wildberries начал торговать лекарствами

Сейчас на Wildberries можно купить антигистаминные, болеутоляющие, дерматологические препараты. Их доставит на дом курьер в течение 24 часов. При заказе от 2000 рублей доставка будет бесплатной. Если сумма заказа будет меньше, то стоимость доставки составит не более 249 рублей. Условия её, впрочем, могут меняться в соответствии с городом проживания покупателя.

Лекарствами на Wildberries напрямую торгуют крупные российские аптечные сети. Всё происходит с соблюдением законодательства. Торговая комиссия в интернет-магазине составляет 5%. Wildberries обещает доступные цены на лекарства.

В будущем доставка лекарств запустится и в других городах России.