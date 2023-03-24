Wildberries начнёт доставлять диваны, шкафы и унитазы

В тестовом режиме партнёр маркетплейса грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях. На Wildberries с начала года продаются кровати, диваны, шкафы-купе, душевые кабины, унитазы, ванны, душевые стойки, а также промышленный инструмент: генераторы, компрессоры, бетоносмесители.

Среди участников пилотного проекта более 50 популярных ритейлеров, в том числе «Лазурит», «Домотека», Buyson и другие. В режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах, после чего организуют их логистику в распределительный центр компании во Внуково, а уже оттуда курьерская служба Wildberries доставляет их покупателям. Доставка и подъём на этаж дома или квартиры осуществляется бесплатно.