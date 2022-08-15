Wildberries прокомментировал смену названия на «Ягодки»

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" — это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлён и сайт», — сообщили представители Wildberries.

Ранее на форуме «Неделя российского ритейла 2022» состоялась дискуссия, в ходе которой основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук указали на англоязычное название. Бакальчук допустила возможность того, что маркетплейс переименуют в будущем.