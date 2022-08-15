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Wildberries прокомментировал смену названия на «Ягодки»Пока это не ребрендинг
Сегодня на сайте Wildberries название в шапке сменилось на «Ягодки». Представители маркетплейса пояснили, что это было.
«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. "Ягодки" — это часть маркетинговой акции... В стилистике рекламной кампании был обновлён и сайт», — сообщили представители Wildberries.
Ранее на форуме «Неделя российского ритейла 2022» состоялась дискуссия, в ходе которой основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук указали на англоязычное название. Бакальчук допустила возможность того, что маркетплейс переименуют в будущем.