Wildberries сделал доставку платной из-за перегрузки заказами перед Новым годом

Wildberries решили ввести платную доставку из-за большого наплыва заказов перед Новым годом. Согласно информации из Telegram-канала, в некоторых пунктах выдачи заказов (ПВЗ) на платформе Wildberries теперь нужно платить за доставку, причём её стоимость начинается с 200 рублей.

Это изменение отличается от прошлого года, когда стоимость доставки в аналогичный период могла достигать 650 рублей. Важно отметить, что если товар, доставку которого оплатил покупатель, не устроит его, то за возврат также потребуется дополнительная оплата.