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Wildberries урезал скандальную скидку при оплате картой «Мир»Теперь не 2%, а 1%
В августе интернет-магазин Wildberries объявил, что даёт скидку в 2% при оплате покупок картами «Мир», через СБП или SberPay. Компания объяснила это более высокими комиссиями у Visa и Mastercard, из-за которых товары будут дороже. По сути, при оплате международными системами получилась надбавка в 2%. Wildberries за это много критиковали. Теперь же интернет-магазин решил урезать первоначальную «скидку».
Теперь она составляет не 2%, а 1%. Новые условия действуют с 30 октября. Wildberries принял такое решение из-за старта сезона крупных распродаж. Компания не хочет продавать товар по слишком низким ценам.
Напомним, после появления надбавки в 2% Visa и Mastercard возмутились и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации. Wildberries в итоге убрал надбавку, но скидку в 2% для российских систем оставил.
Источник: РБК