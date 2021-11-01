Wildberries урезал скандальную скидку при оплате картой «Мир»

Теперь она составляет не 2%, а 1%. Новые условия действуют с 30 октября. Wildberries принял такое решение из-за старта сезона крупных распродаж. Компания не хочет продавать товар по слишком низким ценам.

Напомним, после появления надбавки в 2% Visa и Mastercard возмутились и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации. Wildberries в итоге убрал надбавку, но скидку в 2% для российских систем оставил.