Wildberries ускорил доставку товаров

Это делается для удобства местных продавцов, реализующих свою продукцию через Wildberries. Благодаря трём новым логоцентрам продавцы могут не везти свои товары в крупные сортировочные центры компании в других регионах, что не только позволяет быстрее доставлять заказы, но и сокращает расходы на ведение бизнеса.

Как отмечается, благодаря трём новым центрам Wildberries жители Дагестана в среднем стали получать свои покупки на сутки быстрее, чем в марте 2022 года, в Кемеровской области – на 20 часов, быстрее стала доставка и для клиентов из Амурской области.