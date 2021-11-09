Wildberries запустил онлайн-бронирование алкоголя

Пока новая услуга доступна жителям Москвы. Партнёром Wildberries стала торговая сеть «Алкомаркет». Сейчас на сайте интернет-магазина доступны для бронирования около 900 наименований алкогольной продукции. Забрать забронированный товар можно самостоятельно в розничных алкогольных магазинах уже через час после оформления. Бронь держится три дня. Оплата товара происходит при его получении.

Доступен широкий ассортимент напитков: от бразильской кашасы и японского сяке до различных сортов вина, виски, рома.

В Wildberries считают, что новая услуга будет удобна покупателям. При этом отмечается, что продажа алкогольной продукции осуществляется магазинами-партнёрами самостоятельно. Для продавцов будет действовать низкая торговая комиссия — 5%.