​​Wildberries заявил об угрозах со стороны иностранных платёжных систем

Ранее стало известно, что Wildberries будет взимать комиссию в 2% при оплате с карт Visa и Mastercard. Интернет-магазин завил, что просто стал публиковать информацию о комиссии, чтобы покупатели знали, как формируется цена. При оплате картами российских систем такой комиссии нет.

В посте на vc.ru автор рассказал о том, как провёл расследование и выяснил, что при оплате картами Visa и Mastercard комиссию иностранных платёжных систем взимает ООО «Вайлдберриз» ИНН 7721546864.

Сам Wildberries утверждает, что «не вводил какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платёжными системами... 16 августа в Wildberries снизили цены на товары с учётом тарифов платёжных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платёжной системой им удобнее и выгоднее пользоваться».

Также интернет-магазин заявил, что российские банки стали получать официальные письма от зарубежных платёжных систем с угрозами штрафных санкций. Это в Wildberries назвали незаконным.